МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Экономика США в последние недели 2019 года сохраняла умеренный рост, как и активность в промышленном секторе в некоторых регионах, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране.

Потребительские расходы росли скромными или умеренными темпами, при этом ряд округов отмечал некоторый рост по сравнению с предыдущим отчетным периодом, также говорится в документе. Производственная активность в большинстве округов практически не изменилась. Кроме того, отмечается, что рост туризма в стране был преимущественно на восточном побережье. Во многих округах импортные пошлины и неопределенность в торговле продолжали оказывать давление на некоторые предприятия.

Уровень занятости в большинстве округов неуклонно рос, в то время как в целом ситуация на рынке труда в стране оставалась напряженной. При этом особым спросом пользовались секторы профессиональных услуг, технических и управленческих.

Отмечается, что многие отрасли столкнулись с нехваткой рабочей силы, что оказало сдерживающее влияние на развитие бизнеса в регионах. Зарплаты в большинстве регионов росли умеренными темпами, аналогично предыдущему отчетному периоду, говорится в комментариях.

Цены в регионах продолжали расти умеренными темпами, как и затраты на производство, также отметили собеседники ФРС. Ряд округов сообщили, что объемы розничных продаж росли, но медленными темпами. Кроме того, в некоторых округах предприятия переносили расходы, свеянные с импортными пошлинами на потребителей. Больше всего это коснулось розничной торговли и строительства.

"Прогноз на ближайшую перспективу остается благоприятным для всей страны", — говорится в релизе.