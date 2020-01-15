БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%, сообщил Национальный институт статистики.

Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.

"Потребительские цены выросли на 3,7% в декабре 2019 года по отношению к ноябрю, в годовом выражении составили 53,8%", — отмечается в докладе.

Больше всего за год выросли расходы на здравоохранение (72,1%), связь (63,9%), продукты питания (56,8%).

Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%.