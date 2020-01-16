МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в декабре 2019 года в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,5%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,5%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в декабре составила 1,5% в годовом выражении и 0,6% — в месячном. Показатели также совпали с прогнозами и предварительной оценкой.