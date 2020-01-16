МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей. ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Первое. Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым", — сказал он.

Мишустин также заявил, что состав правительства РФ изменится, но насколько сильно — сказать сможет только после консультаций.

Источник в партии сообщил РИА Новости, что КПРФ воздержится при голосовании нижней палаты парламента за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

"Мы воздержимся", — сообщил собеседник агентства.

Ранее вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.

"Единая Россия" безусловно поддержит кандидатуру (Мишустина), внесённую президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", — заявил вице-спикер Совфеда.