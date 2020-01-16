ПЕКИН, 16 янв — Dow Jones. Вице-премьер КНР Лю Хэ выразил уверенность в силе китайской экономики в интервью государственным СМИ после подписания первой фазы торгового соглашения с США.

Валовой внутренний продукт Китая в 2019 году, вероятно, вырос более чем на 6%, так как основные экономические индикаторы, включая занятость, цены и международные расчеты, находятся в разумных диапазонах, сказал Лю Хэ в Вашингтоне после церемонии подписания.

Последние данные за январь также оказались лучше, чем ожидали власти, отметил он, не уточнив деталей.

"Мы сохраняем оптимизм в отношении экономических операций Китая в этом году, и мы еще более уверены в долгосрочном развитии нашей страны", — сказал Лю Хэ в интервью.

Китай опубликует официальные экономические данные в пятницу. Экономисты ожидают, что рост ВВП в 2019 году составил 6,2% по сравнению с предыдущим годом после роста на 6,6% в 2018 году.

Официальные представители сказали, что торговое соглашение между США и Китаем вызовет рост продаж американских товаров и услуг в Китае, еще больше открыв китайские рынки для иностранных компаний, и обеспечит защиту для коммерческой тайны и интеллектуальной собственности.

Начиная со второй половины 2018 года, Китай неоднократно прилагал усилия, направленные на борьбу с замедлением экономики, на сдерживание финансовых рисков и на снижения уровней долга. Первый этап торговой сделки поможет частично ослабить понижательное давление на экономику.

Между тем финансовые институты Китая способны справиться с иностранной конкуренцией, в то время как страна открывае свой финансовый сектор. Об этом центральный банк заявил в четверг.

— Автор Liyan Qi; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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