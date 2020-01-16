МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ обещал кардинальные изменения в кабмине, и по персональному составу, и по структуре, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Корниенко.

"Да, ему задали вопрос. Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной… Он сказал, что менять структуру правительства будут, министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил", — сообщил Корниенко по итогам встречи Мишустина с фракцией КПРФ.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале: "Мишустин на встрече с КПРФ, отвечая на вопрос (первого зампреда комитета Госдумы по культуре, кинорежиссёра Владимира) Бортко — уйдет ли (и.о министра культуры Владимир) Мединский: "Состав правительства изменится, насколько сильно, я могу сказать только после консультаций".