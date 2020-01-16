МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" назвал снятие ограничений с бизнеса одним из приоритетных вопросов своей деятельности.

Кадры с закрытой встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

"Самое важное – это снять ограничения, барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса для того, чтобы, во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом. Я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы — ред.) пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", — сказал Мишустин.

Кроме того, он обозначил необходимость институциональных реформ. "У нас достаточно стабильная ситуация, потому что ФНБ (Фонд национального благосостояния — ред.) сформировался приличный, потому что золотовалютные ресурсы – это все с достаточно хорошо стабилизированной макроситуацией у нас, вы знаете, инфляция не выйдет, я думаю, за эти 4%. Это очевидно. И, конечно, первое, что необходимо делать – это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами. Реформа правления. И, конечно, самые современные информационные технологии приносить", — сказал Мишустин.

Он отметил, что намерен разобраться с программой, национальным проектом "Цифровая экономика".

"Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей. Так мы пытались строить налоговую систему", — добавил Мишустин.