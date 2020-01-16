КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины допускает, что рост ВВП страны по итогам 2019 года может быть ниже прогнозируемых 3,5% из-за замедления темпов роста в четвертом квартале, заявил заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг.

Ранее Нацбанк Украины улучшил прогноз роста ВВП страны в 2019 до 3,5% с 3%, в 2020 году — также до 3,5% с прежних 3,2%.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале есть замедление темпов экономического роста в сравнении со вторым и третьим. Но в общем по году наш прошлый прогноз был 3,5%. Сейчас мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень-очень незначительно", — заявил Сологуб.

Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%.