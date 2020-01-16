МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Правительство, которое сформирует новый глава кабмина, будет в значительной мере отличаться от ушедшего в отставку кабинета Дмитрия Медведева – не исключены изменения в социальном и экономическом блоках, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Анонсированные изменения в Конституции призваны обеспечить преемственность власти после президентских выборов 2024 года, однако все происходящее вряд ли сразу же окажет существенное влияние на экономику, считают они.

Отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым неизбежно повлечет за собой кардинальные изменения в политическом рельефе России. Кандидат на пост главы кабмина Михаил Мишустин уже заявил, что приложит все усилия для реализации послания президента РФ, озвученного накануне, борьбы с бедностью и окажет поддержку нацпроектам. Среди приоритетов он назвал снятие ограничений для бизнеса и отметил необходимость институциональных реформ.

НАЧАЛО ТРАНСФЕРА ВЛАСТИ

По мнению экспертов, анонсированные в послании к Федеральному собранию изменения в Конституции призваны обеспечить преемственность власти после истечения в 2024 году полномочий Владимира Путина в качестве президента.

"На посту премьера, либо спикера Госдумы, либо председателя Госсовета, функции которого могут быть расширены, действующий глава государства сможет продолжать играть ведущую роль в формировании политической повестки дня. Будущий президент будет обладать меньшей полнотой власти, что уменьшит риски ухода от выстроенной траектории развития государства", — считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

"Складывается ощущение, что, понимая неизбежность трансфера власти, Путин решил создать более сбалансированную политическую систему в стране. Разумеется, найдется место и для действующего лидера страны, например, в качестве главы Госсовета. Судя по всему, его роль в управлении государством будет несколько ограничена, тогда как большую роль будут играть губернаторы", — рассуждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Кроме того, можно говорить о начале перехода от президентской к президентско-парламентской форме правления и усилении всех ветвей власти. Воля Путина по-прежнему будет определяющей, однако, первый шаг в сторону трансформации системы власти в стране сделан. Существуют оптимистичные ожидания, что в будущем Россия по стилю управления будет все больше походить на развитые страны, где президент обладает урезанными полномочиями и не может влиять на некоторые решения правительства, напомнил Николаев.

По мнению генерального директора института региональных проблем Дмитрия Журавлева, данный процесс является естественным этапом перехода от советской к демократической модели управления государством.

"Новая схема усиливает не только парламент, но и политические партии, давая их фракциям потенциальную возможность влиять на состав правительства", — указал он.

ПЕРЕМЕНЫ В КАБМИНЕ

Мишустин также пообещал кардинальные изменения в правительстве, как по персональному составу, так и по структуре. Фамилий он пока не обозначил, неизвестны и министерства, которых в первую очередь коснутся перемены. Однако эксперты сходятся во мнении, что новшества будут значительные.

Кабинет министров Медведева в его последнем составе вобрал в себя профессионалов, которые обладали необходимыми компетенциями для реализации самых сложных задач, но им, очевидно, не хватало динамики при их осуществлении и координации между различными ведомствами, считает Коган.

Кандидат в премьеры, который, скорее всего, получит одобрение Госдумы, уже зарекомендовал себя как эффективный менеджер, способный производить настоящие революции в порученном ему деле за относительно короткий срок. Поэтому стоит ожидать привнесения большей энергии в то, что он озвучил в качестве приоритетов — развитие нацпроектов и цифровизации экономики, полагает эксперт.

По мнению Журавлева, в новом правительстве следует усилить социальный блок и выровнять равновесие между Минфином и Минэкономразвития. Без этого сегодня получается, что бюджет важнее экономики.

В свою очередь, аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев считает, что серьезные изменения состава правительства вряд ли коснутся основных фигур экономического блока, внешней политики, обороны и вообще силового блока – это прерогативы самого президента.

"Если начнутся серьезные подвижки там, значит президент действительно решил менять свою команду. Но шансы на это невелики. Скорее, речь может идти об отраслевых министрах, особенно тех, на которых лежит ответственность за реализацию нацпроектов. Поскольку именно на активизации работы по нацпроектам должен сосредоточиться новый премьер, то на эти направления он постарается подтянуть своих людей", — считает он.

ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ

Серьезных, значимых перемен, которые могут принципиально повлиять на отечественную экономику, эксперты в ближайшее время не ожидают. Ее проблемы носят структурный характер, и не особо завязаны на персональном составе кабинета министров.

Максимум, что экономика может получить от происходящих перемен, это наведение порядка с реализацией нацпроектов, выход на хороший темп их финансирования, усиление курса на цифровизацию, говорит Калачев. Цифровизация интересует власти прежде всего возможностями контроля и будет осуществляться с упором на контроль – доходов, расходов, финансовых потоков, налоговой дисциплины, производственных процессов.

Однако с прохождением электорального цикла взаимоотношения бизнеса и власти станут более разносторонними, а, значит, более эффективными, уверены опрошенные. Они отмечают как позитивный момент то, что Мишустин выразил желание сразу же установить диалог с бизнесом и заняться работой по устранению имеющихся барьеров, что сдерживает рост экономики из-за вялой динамики инвестиций частного сектора.

Пример с так называемой "регуляторной гильотиной", реформой контрольно-надзорной деятельности показывает, что не все так безнадежно, и на уровне правительства есть стремление к проведению институциональных реформ, необходимость которых назрела, рассуждает Коган. После определения нового состава правительства их вектор станет более ясен, добавил он.

К позитивным моментам Николаев отнес возможное увеличение доверия к российской экономике со стороны зарубежных инвесторов. Они предпочитают иметь дело со странами, где присутствует должная система сдержек и противовесов, а именно такая система начинает, судя по всему, выстраиваться и в России, заключил он.