МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов. Трансфер власти и перемены в экономике: зачем начат "политический шторм" в РФ

"Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления. Для этого у нас есть все — утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели, и работа по национальным проектам должна быть форсирована", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме в четверг.

"Президент неоднократно подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Пока это происходит далеко не везде", — добавил Мишустин.

Он отметил, что необходимо еще раз проанализировать ситуацию по национальным проектам.

По его мнению, Путин, огласив послание Федеральному собранию, задал высокий темп работы, нацпроекты приобрели еще более глубокий смысл.

"Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой полной рабочей неделе этого 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам ещё более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную программу", — подчеркнул Мишустин.

"Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, их самым насущным проблемам. На первом месте — забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января 2020 года", — также добавил он.

Все законодательные документы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию необходимо начать готовить незамедлительно, высказался кандидат на пост премьера.

"Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету, у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно, качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы, и по которым будет вестись эта работа", — сказал Мишустин.

По его словам, соответствующая работа уже начата совместно с парламентом. "Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы", — заключил Мишустин.

Касаясь вопроса кадровой политики, Мишустин отметил, что президент страны поручил правительству РФ быть в авангарде экономического роста. Поэтому надо обеспечить новое качество управления.

"Важнейший вопрос — это, конечно, новое качество управления. Президент получил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать", — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ

Для запуска нового инвестиционного цикла России нужны "длинные деньги", финансово-экономический блок правительства будет помогать Центральному банку, заявил кандидат на пост премьера.

"Президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности", — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

Важно, по его словам, также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенными, защищенными, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и повышать зарплату сотрудников.

"Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые "длинные деньги". Это одна из важнейших задач Центрального банка. Конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом", — сообщил Мишустин.