МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. России надо оздоровить предприятия ОПК, нарастить выпуск на них гражданской наукоемкой продукции, заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

"Нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса. Для того, чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Добавлю, что деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", — заявил он.

"Предприятия, готовые и уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. Его дальнейшее развитие — без сомнения наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции", — добавил Мишустин.