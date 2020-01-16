АНКАРА, 16 янв — ПРАЙМ. Центробанк Турции сообщил в четверг об очередном снижении ключевой ставки — с 12% до 11,25% годовых.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО до 11,25% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

Это уже пятое снижение ключевой ставки в Турции за последние шесть месяцев. Центробанк страны 25 июля 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых, 12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, 24 октября – 2,5 процентного пункта, 12 декабря – 2 процентных пункта.