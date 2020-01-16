МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Госдума в четверг поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против — ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.

На пленарном заседании в четверг после перерыва в работе зарегистрировалось 438 депутатов.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на тот момент главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры, пообещал держать связь с Госдумой и сверять курс правительства.

Он также пообещал доложить Госдуме в ходе отчета в апреле о взятом новым правительством курсе.