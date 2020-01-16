МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года выросли на 1,4% и составили 557,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 10 января достигли 557,5 миллиарда долларов США. Прирост к уровню последней отчетной даты 2019 года на 7,7 миллиарда долларов США, или на 1,4%, сложился преимущественно под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.