МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 января, уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели составил 214 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 7,75 тысячи, до 216,25 тысячи, с показателя прошлой недели в 224 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшилось на 37 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,767 миллиона человек. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 1,804 миллиона с 1,803 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.