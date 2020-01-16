МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшие дни представит новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доклад по источникам средств для реализации предложений из послания президента.

"Мы сейчас готовим предложения для доклада в правительство Мишустину Михаилу Владимировичу о том, какими источниками обеспечить достижение тех задач, которые поставлены как на текущий год, так и на ближайшие годы", — сказал он.

"Я думаю, это дело ближайших дней. Как только сейчас будет все сформировано… Я думаю, это одно из первых дел, которые мы должны будет обсудить в правительстве", — ответил Силуанов на вопрос, когда состоится доклад.

В среду Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года, первоначально они составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Силуанов оценивал дополнительные расходы бюджета на эти демографические меры в 400-450 миллиардов рублей в 2020 году.

Новое правительство РФ, по словам Силуанова, не откажется от принципов макростабильности и правил, которыми руководствовались власти при подготовке бюджета.

"Могу сказать, что позиция послания в том, что эти предложения должны не приводить к бюджетной разбалансированности и обеспечивать бюджетную стабильность и устойчивость. Поэтому мы не собираемся сейчас отказываться от бюджетных принципов и правил, которыми мы руководствовались при подготовке бюджета", — сказал Силуанов.

"Я думаю, что финансовой макроустойчивости, о которой также говорил в послании президент, как наше завоевание, мы не должны его растерять, мы должны его сохранить", — заявил он, отвечая на вопрос, сохранится ли преемственность во всех финансовых делах.

Средства ФНБ будут задействованы для выполнения поручений президента лишь в той части, где они касаются окупаемых проектов, принципы использования фонда не должны поменяться, заявил Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Знаете, только в части тех проектов, которые являются окупаемыми — именно так прозвучало в послании президента — это норма о том, что средства ФНБ могут быть вложены в окупаемые инфраструктурные проекты. Это могут быть и дороги, это могут быть и другие инфраструктурные проекты", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли задействованы средства фонда при выполнении поручений из послания президента РФ.

"Поэтому принципы ФНБ, о которых мы говорили, они не должны поменяться", — добавил Силуанов.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.