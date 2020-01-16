МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что 250 миллиардов долларов вернутся в американскую экономику после подписания первого пакета документов в рамках торгового соглашения с Китаем.

США и Китай в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.

"Одна из величайших торговых сделок, которые были заключены когда-либо! Также (это) хорошо для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся в нашу страну, и сейчас мы находимся в отличной позиции для начала переговоров по второй фазе. Такого не было в истории США! USMCA (торговое соглашение с Мексикой и Канадой – ред.) следующая!" — написал Трамп в Twitter.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия и оставшихся пошлин. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.

Американская администрация готова новые вводить пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться, в том числе, и секретными документами.