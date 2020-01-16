МИНСК, 16 янв — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщил в четверг Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2019 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 132 миллиарда (белорусских) рублей (около 62,1 миллиарда долларов – ред.), или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года", — говорится в сообщении на сайте Белстата.

Как отмечается, индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.

В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4%. В 2020 году белорусское правительство ожидает рост ВВП на уровне 2,8%.