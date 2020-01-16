МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle SA планирует инвестировать порядка двух миллиардов швейцарских франков (два миллиарда долларов), чтобы перейти от использования первичного пластика к переработанным пластмассам и стимулировать разработку инновационных упаковочных решений, говорится в релизе компании.

"Компания Nestle обязуется закупать до 2 миллионов тонн пищевого вторичного пластика и выделить более 1,5 миллиардов швейцарских франков на оплату дополнительных расходов в период до 2025 года", — сообщается в релизе.

Кроме того, Nestle планирует сократить использование первичного пластика на одну треть до 2025 года. Компания также планирует инвестировать 250 миллионов швейцарских франков (258 миллионов долларов) в создание венчурного фонда для поддержки начинающих компаний, специализирующихся в разработке инновационных упаковочных материалов.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.