МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Минфин России включил в разрабатываемый законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность финансового оздоровления центрального контрагента и центрального депозитария, говорится в пояснительной записке к обновленному проекту закона.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование регулирования, обеспечивающего защиту основных элементов финансового рынка, в частности, совершенствование законодательства РФ о несостоятельности путём введения возможности осуществления мер предупреждения банкротства центрального контрагента или центрального депозитария с участием Банка России, говорится в документе.

Развитие финансового рынка должно обеспечивать функционирование основных его элементов в прозрачном, эффективном, защищенном формате, при этом сложившаяся тенденция к использованию экономических методов для достижения политических целей создает как возможности, так и риски для указанного развития, пишут разработчики законопроекта.

Таким образом, продолжают авторы проекта закона, все большую роль играют национальные правила регулирования, обеспечивающие устойчивое развитие финансового рынка РФ, эффективное управление рисками, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках.

Исходя из этого, законопроектом предлагается предоставить ЦБ РФ полномочия участия в уставном капитале центральных контрагентов и центрального депозитария в случае возникновения угрозы финансовой устойчивости организации или стабильности функционирования финансового рынка.