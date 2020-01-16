МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает запретить с 1 апреля 2020 года выдачу спецмарок для маркировки табачной продукции компаниям, не зарегистрированной в государственной информационной системе маркировки, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Изменения предлагается внести в постановление кабмина от 2010 года "О специальных марках для маркировки табачной продукции".

"С 1 апреля 2020 года запрещается выдача специальных марок?для маркировки табачной продукции лицам, осуществляющими производство табачной продукции, не зарегистрированным?в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и (или) не заключившим с оператором указанной информационной системы договоры по предоставлению устройства регистрации эмиссии участникам оборота табачной продукции?и на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки", — говорится в проекте.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.