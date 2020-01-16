МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Банки, уже включившиеся в программу льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, вполне способны удовлетворить имеющийся там спрос населения, заявил РИА Новости директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Накануне президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал все банки — не только с госучастием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке. При этом ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Дом.РФ", "Дальневосточный банк", Росбанк. К весне в программу планируют войти банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

Всего в рамках этой программы до конца 2024 года планируется выдать до 450 миллиардов рублей — это около 147 тысяч кредитов. Сбербанк сообщал, что планирует выдать кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. ВТБ намерен выдать 100 миллиардов рублей. В Промсвязьбанке рассчитывают до конца года выдать не менее 1 миллиарда рублей.

"На текущий момент спрос на кредиты в рамках программы вполне способны удовлетворить банки, уже к ней присоединившиеся. Какого-то взрывного роста интереса со стороны населения на ипотеку на Дальнем Востоке в связи с запуском программы мы не ожидаем", — отмечает Доронкин.

Такая ситуация объясняется тем, что, по его словам, ключевая проблема для экономики дальневосточных регионов — демографическая динамика, характеризующаяся низкой рождаемостью и устойчивым оттоком населения. "Дешевая ипотека не способна изменить данную тенденцию в отсутствие значимого несырьевого производственного сектора, который бы обеспечил нецикличную занятость и адекватный уровень зарплат", — уверен эксперт.

В Новикомбанке заявили РИА Новости, что примут решение об участии в этой программе после того, как начнут работу отделения банка в регионе. В частности, два офиса Новикомбанка – в Арсеньеве и Комсомольске-на-Амуре – планируются к открытию в этом году. "Но важным условием для принятия решения будет увеличение или перераспределение лимита, установленного правительством РФ, который уже в полном объёме распределен между банками", — отметили в банке.