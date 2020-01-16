Добавлены комментарии Центра развития перспективных технологий (в четвертом-пятом абзацах).

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает запретить с 1 апреля 2020 года выдачу спецмарок для маркировки табачной продукции компаниям, не зарегистрированным в государственной информационной системе маркировки, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Изменения предлагается внести в постановление кабмина от 2010 года "О специальных марках для маркировки табачной продукции".

"С 1 апреля 2020 года запрещается выдача специальных марок?для маркировки табачной продукции лицам, осуществляющими производство табачной продукции, не зарегистрированным?в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и (или) не заключившим с оператором указанной информационной системы договоры по предоставлению устройства регистрации эмиссии участникам оборота табачной продукции?и на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки", — говорится в проекте.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор информационной системы маркировки товаров) Реваз Юсупов отметил, что предлагаемые проектом постановления изменения закроют возможность для работы большого количества фирм-однодневок.

"Применяя различные серые схемы, они получают марки и "вбрасывают" в оборот нелегальную продукцию. Такие компании не оплачивают положенные акцизы и прочие сборы, не несут перед потребителем ответственности за качество. Это один из самых сложных для выявления и пресечения вид нелегального оборота сигарет. Поэтому мы считаем правильной инициативу увязать процесс получения специальных марок с фактом регистрации компании в системе маркировки "Честный знак", — сказал Юсупов РИА Новости.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.