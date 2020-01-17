ПЕКИН, 17 янв /ПРАЙМ/. Реальный доход на душу населения в Китае по итогам 2019 года превысил 30,73 тысячи юаней (около 4,47 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные данные государственного статистического бюро Китая.

"В 2019 года реальный доход на душу населения составил 30 733 юаня, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 составил 8,9%. С учетом ценового фактора реальный рост составил 5,8%", — говорится в докладе.

Реальный доход на душу населения в городах составил 42 359 юаней (6,16 тысячи долларов), реальный рост составил 5%, располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 16 021 юаня (2,33 тысячи долларов), реальный рост — 6,2%. Таким образом, коэффициент располагаемого дохода на душу населения между городом и селом составил 2,64, что на 0,05 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Средний по стране доход на душу населения составил 26 523 юаня (3,85 тысячи долларов), что на 9% больше, чем в 2018 году.

При этом, согласно классификации статистического ведомства, чистой доход на душу малоимущего населения в среднем составил 7 380 юаней, населения со средне-низким доходом — 15 777 юаней, со средним доходом — 25 035 юаней, со средне-высоким доходом — 39 230 юаней, с высоким доходом — 76 401 юаней.