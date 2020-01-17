МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 миллиона долларов — до 11,491 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 8,512 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,979 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Таким образом, Россия увеличивала вложения в государственные ценные бумаги США четвертый месяц подряд, с сентября 2019 года. В 2018 году РФ в основном сокращала вложения в американские бумаги.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 7,2 миллиарда долларов, до 1,161 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,089 триллиона долларов (снижение на 12,4 миллиарда). Следом идет Великобритания (328,6 миллиарда долларов), которая уменьшила объем облигаций на своем балансе на 5,5 миллиарда долларов.