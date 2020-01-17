МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2019 году сократила выпуск стали по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 11,847 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Динамика показателя, поясняется в сообщении, отражает более высокий уровень производительности оборудования, нивелированный снижением объемов выплавки электростали во втором полугодии 2019 года после продажи сортового завода в Балаково. Производство чугуна в 2019 году выросло на 4%, до 9,486 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции составили 11,154 миллиона тонн, что примерно соответствует уровню предыдущего года.

В четвертом квартале выпуск стали сократился относительно предыдущего квартала на 10%, до 2,714 миллиона тонн в связи с краткосрочными работами на конвертерных и электросталеплавильных мощностях, а также снижением объемов выплавки электростали в четвертом квартале 2019 года после продажи сортового завода в Балаково в предыдущем квартале. Производство чугуна снизилось на 4%, до 2,361 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции уменьшились на 6%, до 2,651 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек.