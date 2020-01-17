КИЕВ, 17 янв – ПРАЙМ. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в соцсети Facebook написал о заявлении об отставке.

Он сообщил также, что передал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения на рассмотрение Верховной радой.

"Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", — сообщил Гончарук.

Позднее пресс-служба Зеленского сообщила о том, что президент Украины получил заявление премьера Алексея Гончарука об отставке и рассмотрит его. "Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", — сообщил офис Зеленского в Telegram.