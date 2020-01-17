МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).

"Подведены итоги конкурентных процедур на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу, представляющая консорциум госкорпорации "Ростех" и группы ВИС. Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году", — говорится в сообщении.

Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.