МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и экс-глава кабмина Дмитрий Медведев после часового общения один на один провели встречу с членами правительства страны.

Отмечается, что Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной в Москве.

Вместе с Медведевым они более часа общались один на один в кабинете председателя правительства. После этого политики вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который в настоящее время находится в отставке, но продолжает исполнять свои обязанности.

На эту встречу было приглашено правительство в полном составе.

Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым кабмином после его утверждения. Он отметил, что считает главной задачей нового правительства реализацию послания президента Федеральному Собранию.

Глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. В свою очередь Медведев пожелал новому премьер-министру успехов: эта работа требует максимальной отдачи и подвергается критике.

"Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", — обратился Мишустин к членам кабмина.

"В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся", — добавил он.

Мишустин также отметил важность исполнения положений послания президента. "Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся", — сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.

Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен. Медведев выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, "все будет надлежащим образом происходить".

"Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", — заявил Медведев.

Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу, отметив, что они ориентировались на выполнение поставленных задач, по его словам, многое получилось, а каждый член кабмина исключительно добросовестно трудился на своем посту. "Правительство в настоящий момент находится в отставке, все присутствующие исполняют свои обязанности. И я, как бывший председатель правительства, прежде всего, конечно, хочу всех вас, дорогие коллеги, поблагодарить за совместную работу", — сказал Медведев. Он отметил, что с кем-то из членов кабмина проработал в правительстве почти 8 лет — все время на посту премьера, с кем-то работал поменьше — уже в составе второго правительства.

"Но хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — подчеркнул экс-глава кабмина.

"Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации", — обратился Медведев к членам кабмина.