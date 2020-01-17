МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Теплая и малоснежная зима в России и в странах Европы чревата возможными негативными последствиями для ряда отраслей российской экономики: падают продажи газа и тепловой энергии.

Уже сейчас эксперты, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что в этом году "Газпром" может ухудшить свои финансовые показатели из-за снижения экспортных поставок.

Скорее всего, климатические изменения повлияют и на объемы производства сельхозпродукции. Однако вероятные потери в энергетике и сельском хозяйстве могут быть компенсированы ростом активности в сферах строительства и торговли.

КАК ТЕПЛАЯ ЗИМА ПОВЛИЯЕТ НА ЭНЕРГЕТИКУ

Теплая зима оказывает негативное влияние на выработку электроэнергии, тепла, потребление газа, что тянет за собой вниз общий индекс промпроизводства, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

По оценкам старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, из-за снижения экспорта газа могут пострадать финансовые показатели "Газпрома".

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков тоже уверен в том, что для газовой отрасли аномально теплая зима — это "не очень хорошая история".

"Особенно негативные последствия ожидают "Газпром", поскольку именно он снабжает газом население и ЖКХ, независимые же производители “запитывают” газом крупных потребителей, и влияние теплой погоды на их деятельность не будет такой очевидной", — считает он.

По словам эксперта, “Газпром” сократит поставки газа в Европу из-за теплой зимы, к тому же европейские ПХГ уже заполнены почти на 100%.

Холдинг будет вынужден снизить добычу газа ближе к середине года, что сократит показатель по итогам года, отметил Юшков.

БЕССНЕЖНАЯ ЗИМА КАК УГРОЗА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Изменения в климате также могут оказать влияние на объемы выпуска в сельском хозяйстве за счет недостаточного увлажнения почвы перед посевной и/или из-за заморозков после затяжного периода теплой погоды, предполагает Тихомиров.

Главный стратег "Универ капитала" Дмитрий Александров тоже предрек потери для агропромышленного комплекса: "Продукция АПК составляет 15-17% ВВП страны, в случае потери посевов озимых в результате резкого похолодания убытки АПК могут составить миллионы долларов, а на внутреннем рынке может образоваться временный дефицит”.

ВОЗМОЖНЫЕ ПЛЮСЫ ТЕПЛОЙ ЗИМЫ

Однозначно сказать, что теплая зима нанесет урон экономике, пока преждевременно. Есть в отсутствии холодов и поводы для оптимизма.

Так, по словам Тихомирова, теплая погода позволяет поддерживать более высокие объемы строительства – как жилищного, так и инфраструктурного.

Эксперты Юшков и Александров напоминают, что отсутствие снега на большей части страны способствует экономии топлива и реагентов, которые используют коммунальные службы городов.

“Бензин значительно экономят и простые граждане. Нет и техногенных аварий, происходящих обычно зимой (обрыв проводов, взрывы бытового газа, пожары, разрыв теплоцентралей и прочее)”, — говорит Александров.

КЛИМАТ И ВВП

По оценкам Суверова, нетто-эффект на российскую экономику от теплой зимы будет небольшим.

"С одной стороны, падают продажи газа и теплоэнергии, но с другой стороны, лучше выглядят показатели строительного сектора. Кроме того, люди чаще ходят в магазины, что положительно сказывается на индустрии ритейла”, — сказал эксперт.

Вместе с тем, по расчетам главного экономиста "Уралсиба" Алексея Девятова, потери ВВП не превысят 0,1-0,2%.

Тихомиров оценивает влияние на экономику климатических изменений как нейтральное: потери в сфере энергетики могут быть компенсированы увеличением активности в сферах строительства, торговли и услуг.