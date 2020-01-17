МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в 2019 году сократился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и составил 26,7 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные материалы ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора сложилось в размере 26,7 миллиарда долларов (63 миллиарда долларов в 2018 году)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, определяющее влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.