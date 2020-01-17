МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2019 году составило 163,1 миллиарда долларов против 194,4 миллиарда долларов в 2018 году, свидетельствуют материалы регулятора.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса сократилось в годовом выражении на 16,1%, или на 31,3 миллиарда долларов.
Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре 2019 года снизилось на 35,4% в годовом выражении и составило 12,27 миллиарда долларов, сообщил ЦБ РФ.
Объем экспорта в ноябре снизился в годовом выражении на 12% — до 35,4 миллиарда долларов, импорта — вырос на 8,9%, до 23,17 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200117/830809470.html