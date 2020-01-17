МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. АК "Алроса" приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки "Мир" в рамках стратегического инвестиционного проекта по восстановлению добычи алмазов на месторождении после аварии, говорится в сообщении компании.

На первом этапе специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) "Алросы" проведут работы на глубине 1200-1600 метров от поверхности, то есть на горизонтах от —900 до —1300 метров. Это позволит точнее изучить размеры трубки, ее положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения.

Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 миллиарда рублей. Их планируется выполнить в течение 2020-2021 годов, и подготовить отчет с подсчетом запасов в 2022 году.

Основные буровые работы выполняет подрядная организация ООО "ВПТ-Нефтемаш". После обработки всего массива информации институтом Якутнипроалмаз будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчет с подсчетом запасов. После утверждения правлением "Алросы" эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

Планируется, что из одного материнского ствола будут пробурены 15 отдельных разведочных стволов, которые охватят всю глубокую часть трубки и дадут уникальные знания о геологии месторождения. Параллельно будет осуществляться бурение двух вертикальных скважин для изучения инженерно-геологических условий месторождения в преддверии проектирования будущих стволов рудника.

Отмечается, что решение относительно будущего подземного рудника "Мир", с 2017 года находящегося на консервации, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. По предварительным оценкам, они займут шесть-восемь лет.