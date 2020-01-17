МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в декабре увеличилось на 16,9% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,608 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения числа новостроек на пересмотренном уровне ноября. Показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 1,375 миллиона новостроек.

Число разрешений на строительство в США в декабре уменьшилось на 3,9% — до 1,416 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель уменьшится до 1,468 миллиона разрешений с уровня ноября в 1,474 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.