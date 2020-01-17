МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин посетит Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Как отметили в министерстве, мероприятия в рамках форума с участием Орешкина запланированы на 22-24 января.

Ранее сам Орешкин говорил журналистам, что планирует на форуме в Давосе встречи с коллегами из Франции, Турции, Швейцарии, а также Еврокомиссаром по торговле.

Юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.