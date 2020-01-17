МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Расходы на нацпроекты в 2019 году, по предварительным данным, исполнены на 91,4%, они составили 1,6 триллиона рублей, сообщил Минфин России.

Законом о бюджете РФ были предусмотрены средства на нацпроекты в размере 1,75 триллиона рублей в 2019 году.

При этом самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроекту "Экология" — 66,3% (36,9 миллиарда рублей), "Цифровая экономика" — 73,3% (73,8 миллиарда) и "Производительность труда и поддержка занятости" — 87,1% (6,2 миллиарда рублей).

Самый высокий процент исполнения — по нацпроекту "Наука", 99,1% (37,6 миллиарда рублей), "Культура" — 99% (14 миллиардов), "Здравоохранение" — 98% (157,1 миллиарда рублей).

"Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году", — также говорится в сообщении Минфина. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.