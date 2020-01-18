S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный
МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
"Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в местной валюте… для России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
https://1prime.ru/state_regulation/20200118/830810587.html