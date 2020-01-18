МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Темпы роста ВВП России в 2020 году повысятся до 1,8%, сообщает международное рейтинговое агентство S&P.

"Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 году с учетом низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики", — говорится в кратком обосновании.

Сообщается, что рост экономики останется невысоким в долгосрочной перспективе.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

"Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в местной валюте… для России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.