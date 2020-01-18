Добавлены подробности по тексту

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Согласно данным агентства, кредитный рейтинг эмитента по обязательствам в местной валюте — ВВВ/А-2, по обязательствам в иностранной валюте — ВВВ-/A-3

По данным агентства, ожидается, что в 2020 году экономический рост страны усилится.

"Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов", — говорится в сообщении.

Агентство также заявило, что ожидает, что ЦБ РФ будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков.