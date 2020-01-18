МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Средняя пенсия в России до 2024 года будет увеличиваться ежегодно примерно на 1 тысячу рублей, при этом пенсии у людей разные, и не стоит ждать, что каждый получит именно такую прибавку, рассказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Ранее глава ПФР Антов Дроздов заявлял, что пенсия должна вырасти на 18% за 3 года. По прогнозам, средняя пенсия в РФ в 2020 году должна составить 16,4 тысячи рублей, в 2021 году — почти 17,4 тысячи рублей и в 2022 году — около 18,3 тысячи рублей.

Как пояснил Горлин, пенсии увеличиваются в соответствии с пакетом законов, принятых в связи с повышением пенсионного возраста. В нем предусмотрен размер индексации пенсий на шесть лет — до 2024 года.

"Если мы говорим в натуральном выражении, то средняя пенсия примерно будет увеличиваться ежегодно на тысячу рублей… Понятно, что у разных людей разные (пенсии – ред.) Не будет так, что у каждого на тысячу рублей. Я вот знаю, что некоторые люди недовольны, но речь идет именно о средней пенсии", — сказал эксперт.

Он отметил, что на рост пенсий может повлиять инфляция. Когда пакет законов принимался, были представления, что инфляция в РФ будет составлять около 4%. По словам Горлина, сейчас индексация пенсий идет не только выше инфляции, но и больше, чем предполагалось.

"Понятно, что все может быть… но пока нет никаких предпосылок для этого (роста инфляции выше 4% — ред.)… Поэтому, наоборот, получается, что индексация даже более щедрая, чем она закладывалась, когда принимались решения на период до 2024 года", — сказал эксперт.