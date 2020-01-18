МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бернар Арно, глава французской компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, стал богатейшим человеком по версии журнала Forbes, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

По данным Forbes, состояние Арно и его семьи оценивается в 117 миллиардов долларов. Уступивший Арно лидерство основатель Amazon Безос занял, соответственно, второе место. Его состояние оценивается в 115,6 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занял основатель Microsoft Билл Гейтс (110,6 миллиарда долларов). В пятерку богатейших людей вошли также американский инвестор Уоррен Баффетт (90,6 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (82,2 миллиарда долларов).