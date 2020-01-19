МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о строительстве барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.

Возведение "гигантского барьера" в гавани Нью-Йорка в нескольких милях от берега — один из проектов инженерных войск США, направленный на защиту Нью-Йорка от все более частых штормов, пишет издание New York Times. Стоимость барьера оценивается в 119 миллиардов долларов, строительство могло бы занять до 25 лет.

"Массивная 200-миллиардная Морская Стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов – глупая и экологически неблагоприятная идея, когда в ней будет необходимость, она, скорее всего, и не сработает. И выглядеть она будет ужасно", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что жителям "придется держать наготове свои швабры и ведра".

Трамп перед выборами 2016 года обещал построить стену на сухопутной границе с Мексикой, откуда в США прибывает наибольшее число нелегальных иммигрантов. Вопрос о строительстве стены вызвал бюджетный кризис в конце 2018 — начале 2019 года. В результате Трамп не смог получить от конгресса затребованные деньги и перераспределил другие статьи бюджета для строительства заграждений на границе.

Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет часть средств на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.