МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В совокупности 2153 миллиардера по всему миру в прошлом 2019 году оказались богаче, чем 4,6 миллиарда самых бедных людей на Земле, сообщается в докладе международной благотворительной организации Oxfam. И.о. министра экономического развития РФ Орешкин посетит форум в Давосе

Доклад "Время заботиться" был опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

В документе такой экономический факт назван "огромным разрывом": финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.

"Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 году в условиях крайней нищеты жило бы на 100 миллионов меньше людей", — отмечает Oxfam.

Агентство Bloomberg цитирует главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара:

"Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин. Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры".

Авторы доклада считают, что национальные правительства по всему миру должны начать строительство "человеческой экономики, которая…ценит то, что действительно имеет значение для общества, а не подпитывать бесконечную погоню за прибылью и богатством".

По мнению Oxfam, важными действиями на пути к экономическому равенству являются: