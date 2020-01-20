МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Прошлый 2019 год стал для российского рынка слияний и поглощений (M&A) худшим за последние 17 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), общая сумма сделок с российским участием за 2019 год составила $19,3 млрд. Это на 5% меньше, чем в 2018 году.

Показатель показывает снижение третий год подряд.

Отмечается, что несмотря на рост внутрироссийских M&A, за счет значительного падения стоимости сделок с иностранным участием было зафиксировано общее снижение:

объем сделок по покупке российских компаний иностранцами (inbound deals) снизился на 28% и составил $4,4 млрд.

общая сумма вложений российских инвесторов в иностранные активы (outbound deals) снизилась на 23% — до $890,4 млн.

Незначительное оживление зафиксировано только на внутрироссийском рынке:

объем сделок вырос на 10%и составил $10,9 млрд.

Что касается отраслей, больше всего сделок состоялось в промышленности: 21% от общей суммы, это $3,2 млрд. На втормо месре ритейл с долей 16%. третья строчка — телекоммуникации — 13%. Четвертое и пятое места — ТЭК и ИT-сектор — 12% и 10% соответственно.