МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в 2019 году сократила производство стали по сравнению с предыдущим годом на 10%, до 15,696 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают с проведением капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств НЛМК. Загрузка мощностей снизилась до 94% с 99% годом ранее. Объем консолидированных продаж сократился на 3%, до 17,069 миллиона тонн в связи с сокращением производства.

В четвертом квартале выпуск стали увеличился относительно предыдущего квартала на 1%, до 3,778 миллиона тонн в связи с завершением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей в четвертом квартале уменьшилась до 89% с 94% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж увеличился на 4%, до 4,172 миллиона тонн за счет увеличения объемов реализации чугуна.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.