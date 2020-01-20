МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба Минтруда.

"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тысячи человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По оперативным данным, на 15 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.

Как уточнили в Минтруде, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 101 857 человек.