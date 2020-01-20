МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес кандидатуру заместитетя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генпрокурора. Сейчас это кресло занимает Юрий Чайка, он переходит на другую работу, сообщает пресс-служба президента России.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", — сообщает пресс-служба Кремля.

Позднее Кремль сообщил о том, что Путин освободил Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на новую работу.

"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Совет Федерации рассмотрит вопросы об освобождении Чайки с поста генпрокурора и назначении на этот пост Краснова 22 января, сообщил РИА Новости источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Эти вопросы будут включены в повестку 22 января", — сказал собеседник агентства.

21 января, во вторник, Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект закона о введении в Совбезе должности зампредседателя. Об этом сообщил зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "В первом чтении мы рассмотрим законопроект и рассчитываем не затягивать по понятным причинам, который предусматривает введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", — сказал Исаев.