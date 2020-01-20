БРЮССЕЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Европарламент проведет голосование по соглашению о выходе Великобритании из ЕС 29 января, если британский парламент к этому времени завершит ратификацию документа, заявил глава пресс-службы Европарламента Нил Корлетт.

Палата общин британского парламента утвердила соглашение 9 января. Теперь документ должен получить одобрение палаты лордов.

"Комитет по конституционным вопросам проведет голосование по рекомендации парламенту, дать ли согласие на соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Пленарная сессия намечена на 29 января, следующую среду, если Великобритания со своей стороны к этому времени полностью ратифицирует соглашение", — заявил Корлетт на брифинге.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах, в том числе, в торговле.