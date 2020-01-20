МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидает ускорения роста до 2%, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.

Согласно документу, прогноз не изменился по сравнению с октябрьскими ожиданиями МВФ.

Глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе в декабре минувшего года говорила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.

Среди позитивных факторов для мирового роста экономисты фонда в новом докладе называют улучшение настроений на рынках благодаря первым признакам того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле преодолевает свою нижнюю точку спада, в периодически поступающих положительных новостях о торговых переговорах между США и Китаем и в уменьшении опасностей "брексита" без достижения договоренности.

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2020 год предполагает рост экономики РФ на 1,7%, целевой — на 2%. По итогам послания Федеральному собранию министерство сообщило, что пакет социальных инициатив президента РФ Владимира Путина ускорит рост ВВП России в 2020 году на 0,3 процентного пункта.

ПРОГНОЗ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ВВП

МВФ вновь понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4% соответственно, следует из январского доклада фонда.

"Прогнозируется повышение мирового экономического роста с 2,9% (в 2019 году — ред.) до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что на 0,1 процентного пункта ниже, (чем было в октябрьском прогнозе) на 2019 год и 2020 год и на 0,2 процентного пункта ниже, (чем было) на 2021 год", — отмечается в сообщении фонда.

В октябре и июле фонд также понижал прогнозы роста мирового ВВП.

Как отмечают аналитики фонда, пересмотр прогноза в сторону понижения "отражает главным образом неожиданные негативные изменения в экономической активности в нескольких странах с формирующимся рынком, прежде всего в Индии, которые привели к переоценке перспектив роста на следующие два года".

При этом "в некоторых случаях эта переоценка также отражает последствия повышения социальной напряженности", добавляет фонд.

ПРОГНОЗ ПО ВВП США

МВФ понизил прогноз по росту крупнейшей мировой экономики, США, на 2020 год на 0,1 процентного пункта — до 2%, следует из доклада.

Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,7%.

В целом, эксперты фонда отмечают, что ситуация в экономике США стабильная и речь идет о некой коррекции в текущем году из-за того, что некоторые рыночные показатели росли "быстрее тренда".

Тем не менее, они указывают на серьезные риски, при реализации которых прогноз может быть пересмотрен.

В частности, указывается, что "сохраняются значительные риски недостижения прогнозируемых темпов роста, в том числе связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений между США и их партнерами по торговле и углублением экономических трений между другими странами".

ПРОГНОЗ ПО ЕВРОЗОНЕ

МВФ понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 процентного пункта — до 1,3%.

Как следует из январского доклада, прогноз на 2021 год остался прежним – рост на 1,4%.

"В зоне евро прогнозируется повышение роста с 1,2% в 2019 году до 1,3% в 2020 году (пересмотр в сторону понижения на 0,1 процентного пункта) и 1,4% в 2021 году. Прогнозируемое повышение внешнего спроса поддерживает ожидаемое укрепление роста", — отмечается в докладе.

Прогноз по росту ВВП Великобритании остался прежним, что связано с относительно мягким процессом выхода страны из ЕС.

ПРОГНОЗ ПО ВВП КИТАЯ

МВФ повысил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год на 0,2 процентного пункта, до 6%, и понизил на 2021 год на 0,1 процентного пункта, до 5,8%.

"В Китае прогнозируется небольшое снижение роста с 6,1% по оценке за 2019 год до 6% в 2020 году и 5,8% в 2021 году. Предусматриваемое частичное сворачивание прошлых тарифных мер и приостановка дополнительных повышений тарифов в рамках "первой фазы" торгового соглашения с США, вероятно, снимет циклическое ослабление в ближайшей перспективе, следствием чего является повышение прогноза роста в Китае на 2020 год на 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьским выпуском ПРМЭ", — говорится в докладе.

"Однако ожидается, что на уровне активности будут и далее негативно сказываться нерешенные споры по более широким вопросам экономических отношений между США и Китаем, а также необходимость укрепления внутреннего финансового регулирования в стране", — добавляется в документе.

Ранее в январе США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, на что позитивно отреагировал мировой рынок. Кроме того, стороны в ближайшее время обещают начать переговоры по второй завершающей стадии сделки.

еждународный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна на 2020 и 2021 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,6% и 2,3%, соответственно, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

ВВП ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

"В Латинской Америке прогнозируется восстановление роста с 0,1% по оценкам на 2019 год до 1,6% в 2020 году и 2,3% в 2021 году (что, соответственно, на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось)", — отмечается в докладе.

При этом, ситуация несколько стабилизировалась в Бразилии.

"Эти пересмотры темпов роста в сторону понижения частично компенсируются пересмотром прогноза на 2020 год для Бразилии вследствие улучшения настроениий рынков после принятия пенсионной реформы и постепенного устранения перебоев в поставках добывающей промышленности", — говорится в документе.

Ожидается, что ВВП Бразилии в текущем году будет расти на 2,2% ВВП, что выше октябрьского прогноза на 0,2 процентного пункта.