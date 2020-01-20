МОСКВА, 20 янв — РИА/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2019 года выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом стоимость золота в резервах за год выросла на 27,01% — до 110,376 миллиарда на 1 января 2020 года с 86,903 миллиарда долларов на 1 января 2019 года. Доля золота в международных резервах за период увеличилась до 19,91% с 18,55%.

Только в последнем месяце 2019 года Банк России приобрел для пополнения золотовалютных резервов 9,33 тонны золота.

В течение 2018 года ЦБ, также как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, 2017 года — 1614,3 тонны, на начало 2018 года — 1838,22 тонны.